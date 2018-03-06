Кремль планирует провести митинг в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, пишет Znak.com со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Акция на Манежной площади в Москве может состояться в ночь на 19 марта, до завершения подсчета голосов. Аналогичное мероприятие проводили в 2012 году в ночь после выборов. Тогда в митинге на Манежной площади принял участие как сам Путин, так и тогдашний президент Дмитрий Медведев.

«В стране, где многие уверены в том, что выборы фальсифицируются, а победители нелегитимны, демонстрация восторженных сторонников представляется единственным способом убедить сомневающихся», — отметил в разговоре с изданием политолог Аббас Галлямов.

Источник: Znak.com