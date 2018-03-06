«Аэрофлот» начнет лишать авидебоширов элитного статуса и привилегий в программе лояльности.

Как пояснили в авиакомпании, только с начала года на рейсах «Аэрофлота» произошло девять случаев физического насилия по отношению к сотрудникам перевозчика. При этом «практические все» нарушители оказались элитными участниками программы лояльности.

«Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт „Аэрофлот Бонус“ считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Теперь пассажиры, допустившие грубое нарушение правил поведения, останутся без накопленных миль и не смогут повторно зарегистрироваться в программе лояльности. «„Аэрофлот“ продолжает вести непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов», — подчеркнули в компании.

Источник: «Аэрофлот»