Корреспондентка Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова открыто обвинила главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.

Как рассказала журналистка, 24 марта 2017 года она пришла в кабинет депутата за комментарием о визите кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. На протяжении разговора у Рустамовой был включен диктофон, расшифровку записи которого теперь приводит издание.

Согласно записи Слуцкий называл журналистку «зайчуткой» и обижался на нее за то, что она «бегает от него» и «не хочет целоваться». На замечание Рустамовой, что у нее есть молодой человек, парламентарий предложил бросить его, а на отказ ответил: «Отлично, будешь его жена, а моя любовница».

По словам журналистки, в конце разговора Слуцкий провел по ее лобку ладонью. Когда оцепеневшая Рустамова «промямлила», что больше не придет к депутату, поскольку он распускает руки, Слуцкий заявил, что делает он это «чуть-чуть» и «красиво».

Одна из журналисток парламентского пула подтвердила «Би-би-си», что около года назад Рустамова «в очень тяжелом состоянии» пришла в пресс-зал Госдумы, где рассказала об инциденте ей и еще нескольким коллегам.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Сам депутат обвинения отвергнул и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: Русская служба «Би-би-си»