Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Запись домогательств депутата Слуцкого

Журналистка Фарида Рустамова открыто обвинила депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Согласно расшифровке диктофонной записи, которую девушка сделала во время встречи с парламентарием, Слуцкий предлагал ей стать его любовницей, а после прикосновения к лобку журналистки заявил, что если и распускает руки, то «чуть-чуть» и «красиво».

Замурованные соседи Шувалова

Алексей Навальный опубликовал новое расследование об элитном жилом доме в Подмосковье, одна сторона которого замурована, чтобы жильцы не смотрели в сторону усадьбы первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. На сайте архитектурного бюро отмечалось, что окна с одной из сторон здания запрещалось делать «по соображениям безопасности»

Умирающие россияне

Россияне продолжают умирать быстрее, чем рождаться. По итогам прошедшего года число умерших в России превысило количество родившихся на 8 %. Годом ранее эта разница составляла всего 0,1 %. Естественный прирост населения наблюдался в 2017 году лишь в 27 регионах против 39 в 2016 году.

Победоносный Путин

Кремль планирует провести митинг в честь победы Владимира Путина на президентских выборах. Акция на Манежной площади в Москве может состояться в ночь на 19 марта, до завершения подсчета голосов. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг сообщения о том, что диссертацию нынешнего главы государства написал не сам Путин.

Элитные авиадебоширы

«Аэрофлот» выяснил, что большинство авиадебоширов, допускающих физическое насилие над сотрудниками компании, оказались элитными участниками программы лояльности. Теперь таких пассажиров начнут лишать привилегий, оставив их без накопленных миль.

Закрытие «Росправосудия»

Поисковик по судебным решениям «Росправосудие» прекратил свою деятельность. На сайте проекта говорится, что лица, упомянутые в опубликованных документах, постоянно жаловались на работу «Росправосудия» и угрожали команде проекта уголовными делами.

Агитация для взрослых

Сообщество «Только для взрослых!» журнала Maxim запустило генератор агитационных роликов с призывом прийти на выборы 18 марта. Для создания видео используются данные из профиля в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи, которые не хотят давать доступ к аккаунту, могут вручную загрузить стороннее фото, указать свой пол и имя.

Лекторий в РГБ

Европейский университет, Эрмитаж и образовательный проект Arzamas открывают лекторий «Искусство видеть» в Российской государственной библиотеке. Гостям расскажут о различных видах искусства: о картинах, фотографиях, гравюрах, архитектуре и скрытых смыслах.

«Мона Лиза» в Пушкинском

Пушкинский музей намерен попросить у Лувра картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» для экспозиции в Москве. В 1974 году «Джоконда» уже покидала стены французского музея ради выставки в Пушкинском.