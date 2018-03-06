Компания NtechLab, выпустившая сервис FindFace, и управление МВД Рязанской области представили мобильную систему распознаванию лиц на массовых мероприятиях.

Устройство, подключаемое к полицейской машине, будет обрабатывать данные с 11 камер, десять из которых устанавливают на рамках металлоискателей, а одна находится на автомобиле и обладает оптическим увеличением. Система сможет идентифицировать нарушителей и сразу отправлять их снимки в полицию.

Также полицейские получат портативные устройства, которые позволят фотографировать подозрительных граждан, проверяя их по базам МВД или иммиграционных служб. По словам разработчиков, система «существенно повысит уровень безопасности на массовых мероприятиях».

После испытаний в Рязанской области устройства могут начать поставлять в другие регионы России. Губернатор области Николай Любимов уже предложил внедрить систему в управление общественным транспортом, электронными госуслугами, ЖКХ и другие сферы.

В конце сентября 160 тысяч камер в Москве подключили к разработанной NTechLab системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Источник: Rusbase