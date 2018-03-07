Министерство здравоохранения предупредило об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих в регионы из-за решений Росгвардии по лицензированию охранной деятельности.

В ведомстве пояснили, что основным перевозчиком таких обезболивающих выступает ФГУП «Спецсвязь», но осенью 2017 года Росгвардия лишила предприятие оружия из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность и запретила ему перевозить лекарства. Получить лицензию нельзя, так как ее выдают только ООО, а не госпредприятиям. Для возобновления перевозок «Спецсвязь» начала заключать договоры с другими охранными структурами, что в некоторых случаях повысило стоимость транспортировки в шесть раз.

Минздрав уже подготовил проект новых правил перевозки препаратов. В них предлагается дать «Спецсвязи» право перевозить лекарства без лицензии на охранную деятельность. Как будет охраняться груз, если у сотрудников предприятия нет права на ношение оружия, не уточняется.

В Росгвардии последствия своих решений никак не прокомментировали.

Источник: «РБК»