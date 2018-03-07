Орнитологи объяснили сокращение популяции воробьев, голубей и ворон в Москве последствиями работ по благоустройству города.

«К помойкам не проберешься уже, убираются лучше. Самое главное — нет естественных буреломов, пустырей, где растут растения и вызревают семена, чем они и питаются. Также идет борьба с клещами, применяются средства против насекомых, а все птицы выкармливают птенцов насекомыми», — пояснил руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин, уточнив, что вероятность смерти птиц из-за болезни крайне мала.

По словам эксперта, ситуацию можно исправить, создавая в городских парках и прибрежных зонах небольшие заказники с комфортными условиями для птиц.

Источник: «Москва»