Сотрудники ФСБ задержали в калининградском аэропорту Храброво участника запрещенной в России террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад», которая является структурным подразделением запрещенного в России «Исламского государства».

Видеозапись задержания опубликовали на YouTube.

По данным ведомства, группировка причастна к организации теракта в петербургском метро. Ее лидером является 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров, также известный как Абу Салах. Именно его считают заказчиком взрыва. Сейчас Мухтаров находится в международном розыске. Ранее СМИ уже сообщали о его причастности к теракту.

3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек.

Источники: «Фонтанка», «Клопс»