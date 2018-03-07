В Волоколамском районе Московской области ввели режим ЧС из-за свалочных газов, выделяемых полигоном «Ядрово». Такое решение местные власти приняли совместно с активистами, приглашенными на экстренное заседание.

Причиной превышения допустимой нормы содержания сероводорода и хлора могли стать «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившая защитный слой полигона». Сейчас на полигоне работают специалисты с тепловизорами для определения точного места выброса.

Министерство экологии пообещало немедленно приступить к «дегазации» свалки. Вместе с тем в Волоколамск пришлют дополнительные бригады врачей, которые осмотрят детей и окажут им необходимую помощь. Режим чрезвычайной ситуации обеспечит местных властей дополнительным финансированием на закупку медикаментов, обеспечение пострадавших людей временным жильем, питанием, предметами первой необходимости.

«Мы контролируем ситуацию на „Ядрово“ и знаем, что здесь нужно делать. В ближайшее время разработают новую рабочую карту полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона», — заверил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, которому губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить ситуацию.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы, мощность потока достигает 200 грузовиков в день. Жители Волоколамского района жалуются на неприятный запах с апреля 2017 года. Тогда же в городе резко увеличился поток грузовых машин. Первые два митинга состоялись еще в 2017 году и собирали по 150 человек. Но в конце года запах свалки резко усилился и накрыл уже весь город. На митинг 3 марта пришли уже около 5 тысяч человек — это каждый четвертый житель города.

The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «Ведомости»