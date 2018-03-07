Экоактивисты Коломенского, Воскресенского, Ступинского, Раменского и Серебряно-Прудского районов Московской области совместно создали общественное экологическое движение «Отпор» для борьбы с выбросами, исходящими от мусорных полигонов в регионе.

Организация планирует поддерживать местные акции, проводить мероприятия и помогать незащищенным слоям населения: пожилым людям, детям, инвалидам, многодетным семьям. Сотрудничать с ними будет движение «Стопвыброс».

Среди целей активистов — изменить отношение к отходам, переход к рециклинговой экономике (переработка отходов) и развитие зеленой энергетики. Также в планах движения ликвидировать экологический ущерб здоровью проживающих рядом с опасными предприятиями граждан. «Отпор», помимо всего, будет бороться с коррупцией и криминализацией различных сфер жизни. Группу и сайт организации анонсируют позже.

В ближайших планах движения — проведение автопробега в Коломне 11 марта. С его целью организаторы хотят привлечь внимание к проблемам полигона ТКО «Воловичи», рекультивация которого случится лишь в 2019 году. Предполагается, что в акции примут участие около 200 автомобилистов.

The Village уже рассказывал, как «мусорные бунты» 2017 года оформились в новое протестное движение и почему Москве должно быть за это стыдно.

Источник: Создатели движения