Рыси, найденной в парке Зеленограда, выбрали имя. Теперь ее зовут Мартин.

Конкурс проходил со 2 по 7 марта на портале Zelenograd.ru. Путем электронного опроса определили кличку пушистого счастливца. Можно было предложить до трех вариантов имени, поэтому общее количество предложений превысило тысячу. Одной из самых популярных кличек оказалась Мартин.

Публикация от ZELAO.RU (@zelao.ru) Фев 26, 2018 в 1:59 PST

Ранее сообщалось, что в парке Зеленограда обнаружили привязанную к дереву рысь. Животное заметила местная жительница. После приезда специалистов департамента природы рысь отправили в Центр реабилитации животных под Яхромой.

Источник: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.