10 марта в баре «Лисица» состоится книжный своп.

Книжный своп — это вечеринка, где можно обменять свои ненужные книги на чужие.

Приносить можно книги в хорошем состоянии. Организаторы свопа рекомендуют приносить то, что может быть интересно вам и посетителям мероприятия. А вот детские книги пока приносить не рекомендуется. На своп можно принести неограниченное количество книг, как и взять с собой.

Своп начнется в 15:00. Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проезд, дом 3, строение 3. Вход свободный.

Источник: бар «Лисица»