Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Празднования 8 марта в Москве

В честь Международного женского дня в Москве до 10 марта проведут более 50 бесплатных мероприятий. В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях для горожан пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Подробный список событий представлен на сайте мэрии.

Утечка переписок из «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» объяснила утечку персональных данных, о которой ранее рассказал анонимный разработчик Yoga2016, обращением пользователей к ненадежным VPN-сервисам. По словам специалистов соцсети, некоторые VPN-провайдеры передают информацию третьим лицам — например, сервисам аналитики вроде SimilarWeb. Представители «ВКонтакте» порекомендовали не устанавливать VPN-сервисы от неизвестных авторов.

Игра от Медиазоны»

«Медиазона» выпустила игру «Не совершай ошибку!», где в любой момент можно оказаться одним из героев материалов издания. Игра призвана «разрешить противоречие» между новостной повесткой и уверенностью в собственной безопасности.

Режим ЧС в Подмосковье

В Волоколамском районе Московской области ввели режим ЧС из-за свалочных газов, выделяемых полигоном «Ядрово». Причиной превышения допустимой нормы содержания сероводорода и хлора могли стать «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившая защитный слой полигона». Сейчас на полигоне работают специалисты с тепловизорами для определения точного места выброса.

Приговор Гальперину

Нагатинский суд Москвы приговорил оппозиционера Марка Гальперина к двум годам условного срока за призывы к экстремизму. По версии следствия, в 2016 году Гальперин опубликовал два ролика с призывами к смене власти. Сам Гальперин отрицает свою вину.

Старт Moscow Restaurant Week

В Москве с 12 по 25 марта пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week. За две недели столичные рестораны предложат москвичам попробовать 350 блюд из круп — именно они стали главной темой нынешнего мероприятия. Познакомиться с предложениями участников можно здесь.