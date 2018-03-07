Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном прохождении призывниками профессионального психологического отбора.

Цель отбора — определить профпригодность к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях, а также выработать рекомендации по отбору новобранцев и распределению по должностям.

В законе прописаны четыре категории профпригодности: «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». Оценивать психологическое состояние призывников будут специалисты по профессиональному психологическому отбору, определяемому Минобороны.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в России растет число годных к службе в армии призывников. По ее словам, в 2014 году годными без или с незначительными ограничениями признали 73,5 % новобранцев, в 2017 году — 76,7 %.

Источник: РБК