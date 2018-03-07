В преддверии 8 Марта на факультете международных отношений СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей вуза о женщинах.

Акция против сексизма в учебном заведении проходила под хэштегом #сексизм_на_фмо и подписью «Если слышишь, не молчи». В числе цитат, оказавшихся на плакатах: «Женщинам не место в политике», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм», «Эту монографию о войне писала женщина, представляете? На удивление, получилось неплохо».

На плакатах указано, кто это сказал: заведующий кафедрой американских исследований Борис Ширяев, доцент кафедры теории и истории международных отношений Роман Выходец, доцент кафедры американских исследований Иван Цветков.

«Я просто хочу, чтобы место, в котором я учусь, поддерживало талант и стремление каждого учащегося, а преподаватели видели в нас наши способности, а не гендерные стереотипы», — рассказала изданию «Медуза» автор акции Юлия.

Медуза

Студентка развесила плакаты 6 марта. 7 марта они все еще были на стенах — но потом их сняли.

В пресс-службе СПбГУ «Медузе» сообщили, что руководству университета не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей.

Источник: Медуза