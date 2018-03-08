Сегодня, 8 марта, у Госдумы прошли одиночные пикеты против депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах. Накануне с требованием расследовать действия парламентария выступила правозащитная организация Amnesty International.

Начало акции было запланировано на полдень. Однако съемочные группы федеральных телеканалов начали собираться перед Думой еще до 11:00. В 11:30 с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!» пикет провела кандидат в президенты и тележурналист Ксения Собчак.

Публикация от Самара Против Всех (@samaraprotiv) Мар 8, 2018 в 1:06 PST

После Собчак на одиночный пикет вышла правозащитница из Amnesty International. У нее был плакат с обращением к спикеру палаты Вячеславу Володину: «Господин Володин, боитесь расследовать домогательства в Думе? Если да, то меняйте работу!» Володин 7 марта предложил журналисткам парламентского пула менять работу, если они боятся работать с депутатами.

На запланированные пикеты журналисток и Amnesty International федеральное тв и Собчак уже не остались



Фото: Алексей Абанин / Дождь pic.twitter.com/FHdM7HYp6U — Телеканал Дождь (@tvrain) 8 марта 2018 г.

С плакатом «Депутат Слуцкий, выходи, я тебя „чуть-чуть“ потрогаю» вышел также шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отвергн и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Накануне на портале Change.org появилась петиция главы Фонда открытой новой демократии Кристины Потупчик, которая просит Генпрокуратуру привлечь депутата к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

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Источник: «Дождь»