Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором нашел у обвиненного в домогательствах к журналисткам депутата Леонида Слуцкого 825 штрафов от ГАИ с июня 2017 года, а также незадекларированный участок на Рублевке, взятый в аренду.

ФБК уже пожаловался на депутата Леонида Слуцкого в думский комитет по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. Проверку и жалобу оппозиционер назвал акцией солидарности с пострадавшими от действий чиновника журналистками. Политик считает, что предоставленной им информации достаточно для снятия со Слуцкого полномочий депутата Госдумы.

В ходе расследования в реестре штрафов ГИБДД обнаружили 825 штрафов, выписанных Mercedes-Maybach S-класса, на котором ездит Слуцкий, с июня 2017 года. 59 страниц нарушений касаются неоднократного превышения допустимой скорости на 40−60 километров в час и выезда на встречную полосу.

Политик рассказывает также об аренде депутатом гектара земли в районе Рублевского шоссе. Из Единого госреестра о недвижимости следует, что Слуцкий арендовал участок на срок с 2008 по 2055 годы. В декларации депутат указал только участок площадью 1 200 квадратных метров, тогда как, по расчетам Навального, в его пользовании находится территория в два раза больше — площадью 2 800 квадратных метров.

Принадлежащие Слуцкому Bentley Continental Flying Spur, которую Навальный оценил примерно в 13 миллионов рублей, и Bentley Bentayga стоимостью от 15 до 22 миллионов рублей политик назвал слишком дорогими для парламентария, чей задекларированный годовой доход равняется 2 миллионам рублей.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: блог Навального