Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого журналистки обвинили в домогательствах, поздравил женщин с 8 Марта и извинился перед теми, кому «вольно или невольно причинил любые переживания».

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал в фейсбуке парламентарий.

Также 8 марта у здания Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: Facebook