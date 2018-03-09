Инициативная группа МГУ имени Ломоносова выступила с требованием снять депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста заведующего кафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии из-за озвученных журналистками обвинений в домогательствах.

«Мы считаем, что публичных извинений недостаточно и что Слуцкий должен покинуть пост заведующего кафедрой. Подобная репутация несовместима с работой в образовательном учреждении. Мы не видим оснований считать, что практики „общения“ Слуцкого с журналистками не будут применены в общении со студентками и сотрудницами МГУ», — заявили представители объединения студентов, аспирантов и преподавателей.

Они также призвали добавить в образовательные программы по философии курс gender studies, чтобы люди понимали, чем домогательства отличаются от флирта, и создать в университете инстанции, куда можно обратиться с жалобами на харассмент и «рассчитывать на поддержку, конфиденциальность и помощь».

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си».

На портале Change.org уже появилась петиция главы Фонда открытой новой демократии Кристины Потупчик, которая просит Генпрокуратуру привлечь депутата к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

Сам Слуцкий обвинения сперва отверг и предположил, что скандал лишь добавил ему авторитета. Затем он попытался принести публичные извинения тем, кому «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Источник: Инициативная группа МГУ