В Волоколамске второй день продолжается акция протеста против работы мусорного полигона «Ядрово».

Местные жители пытаются блокировать движение грузовиков с отходами. Десятки активистов маршируют по пешеходному переходу на дороге, ведущей к свалке, и пропускают только легковые автомобили.

Из-за отсутствия возможности проехать к полигону мусоровозы разворачиваются в обратную сторону. Их провожают криками «В Москву вези!».

За проведением акции следят сотрудники правоохранительных органов. Протестующие опасаются, что они начнут регулировать пешеходный переход, чтобы пропустить грузовики на полигон, или перейдут к задержаниям.

В первый день акции, 8 марта, задержали как минимум 11 человек. По данным ТАСС, на девятерых из них составили протоколы о неповиновении полиции, а еще на двоих — о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы, мощность потока достигает 200 грузовиков в день. Жители Волоколамского района жалуются на неприятный запах с апреля 2017 года. Тогда же в городе резко увеличился поток грузовых машин. Первые два митинга состоялись еще в 2017 году и собирали по 150 человек. Но в конце года запах свалки резко усилился и накрыл уже весь город. На митинг 3 марта пришли уже около 5 тысяч человек — это каждый четвертый житель города.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «ВКонтакте»