Выступившим за перенос фан-зоны ЧМ-2018 от МГУ пригрозили уголовными делами
Деканат факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени Ломоносова провел воспитательные собрания со студентами и аспирантами всех курсов обучения, чтобы заставить их отозвать подписи под петицией за перенос фан-зоны к чемпионату мира по футболу от главного здания университета.
На собрании с первокурсниками замдекана по учебной работе Людмила Григорьева обвинила подписавших петицию активистов в выступлении против государства и бандитизме и пригрозила им уголовными делами, если они не отзовут подписи. При общении со старшекурсниками представители деканата ФФФХИ воздержались от угроз, обвинений и принуждения к отказу от подписей, ограничившись рекомендациями не подписывать петицию и напомнив о возможности принять участие в выборах 18 марта.
Стенограмма с собрания и аудиозапись выступления замдекана опубликованы в сообществе Инициативной группы МГУ во «ВКонтакте».
Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета.
Источник: Инициативная группа МГУ
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