Деканат факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени Ломоносова провел воспитательные собрания со студентами и аспирантами всех курсов обучения, чтобы заставить их отозвать подписи под петицией за перенос фан-зоны к чемпионату мира по футболу от главного здания университета.

На собрании с первокурсниками замдекана по учебной работе Людмила Григорьева обвинила подписавших петицию активистов в выступлении против государства и бандитизме и пригрозила им уголовными делами, если они не отзовут подписи. При общении со старшекурсниками представители деканата ФФФХИ воздержались от угроз, обвинений и принуждения к отказу от подписей, ограничившись рекомендациями не подписывать петицию и напомнив о возможности принять участие в выборах 18 марта.

Стенограмма с собрания и аудиозапись выступления замдекана опубликованы в сообществе Инициативной группы МГУ во «ВКонтакте».

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета.

Источник: Инициативная группа МГУ