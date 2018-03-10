Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям.

Россия сообщила организации об отзыве заявки на членство в конце 2017 года. При этом в организации отметили, что сотрудничество ЦЕРНа и России «сильно как никогда», и отзыв заявки на членство на нем никак не скажется.

В российском Минобрнауки отказ от членства в ЦЕРНе пока никак не прокомментировали.

Европейская ассоциация по ядерным исследованиям создана в 1954 году. Тогда 12 европейских государств учредили исследовательский центр. Сейчас в ЦЕРН входят более 20 стран.

Россия подала заявку на получение статуса ассоциированного члена ЦЕРНа в декабре 2014 года. Статус ассоциированного члена ЦЕРНа позволяет стране направлять своих представителей в руководящие органы организации, а также получать заказы на производство оборудования для научных экспериментов на своей территории.

Источник: Медуза