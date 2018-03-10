Президент России Владимир Путин назвал взаимные обвинения России и США «путем в никуда».

Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне конгресса и включили Россию в список врагов. Владимир Путин, президент России

Путин также заявил, что Россия никогда не вмешивалась в президентские выборы в США и не будет этого делать. По его словам, «это невозможно».

«Во‑первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. Это наш принцип. А второе, у нас нет такого количества инструментов», — подчеркнул президент.

При этом Путин считает, что США «постоянно» вмешивались в выборы президента в России.

Источник: РБК