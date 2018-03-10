Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Йемене.

С апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в Йемене заболели холерой более миллиона человек, из них 2258 погибли, в 1104 случаях диагноз подтвердили лабораторно.

«В 59,3 % случаев смерть зарегистрирована у пациентов, поступавших в больницы в тяжелом состоянии. Тяжелое развитие болезни наблюдалось в 16% всех случаев холеры. В 28,8 % всех случаев заболевание развивалось у детей до пяти лет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сейчас количество тяжелых случаев заболевания остается на уровне 11 %.

Источник: Роспотребнадзор, РБК