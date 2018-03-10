Россиян предупредили об эпидемии холеры в Йемене
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Йемене.
С апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в Йемене заболели холерой более миллиона человек, из них 2258 погибли, в 1104 случаях диагноз подтвердили лабораторно.
«В 59,3 % случаев смерть зарегистрирована у пациентов, поступавших в больницы в тяжелом состоянии. Тяжелое развитие болезни наблюдалось в 16% всех случаев холеры. В 28,8 % всех случаев заболевание развивалось у детей до пяти лет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Сейчас количество тяжелых случаев заболевания остается на уровне 11 %.
Источник: Роспотребнадзор, РБК
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