Сервис для продажи автомобилей через онлайн-аукцион CarPrice узнал, как женщины называют свои машины.

Так 5 % респондентов назвали свою машину «Ласточка», 3 % — «Малышка», меньше 1 % — «Жук», «Тачка» и «Бегемот». Среди названий также: «Хаврюша», «Енот», «Леша», «Пашка», «Андрюшка», «Джульетта», «Доченька», «Моя подружка» и «Фрау-Мадам».

31 % женщин вообще не дает имен автомобилям, 28 % называют свое авто «машина», а 7 % используют для названия марку машины.

39,6 % считает самым важным, чтобы машина не ломалась. Внешний вид машины важен для 20 % респондентов. Для 5,2 % и 4,3 % автомобилисток имеет значение автоматическая парковка и актуальность модели соответственно.

Самый популярный цвет машины у женщин — белый — 35 %, затем красный — 33 % и черный — 19 %. Машины серебристого цвета предпочитают 7 % респондентов и 5 % — синего. Любительниц розовых машин не нашлось.

Источник: РБК