Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей прийти на президентские выборы, чтобы проголосовать за Владимира Путина.

В своем блоге Собянин отметил, что вероятность избрания Путина «очень высока», однако это не отменяет необходимость участвовать в голосовании. «Протестные силы продвигают давно известный принцип: чем хуже для Родины, тем лучше для оппозиции. <…> Всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших против», — пояснил градоначальник.

«Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России. <…> Если мы доверяем Путину, если считаем его своим президентом, давайте придем и поддержим его», — написал мэр.

Член Центризбиркома Сергей Сироткин в разговоре с «РБК» назвал обращение Собянина «неэтичным». «Не стоило этого делать. На результат выборов это не повлияет, а закон может быть нарушен», — пояснил он.

При этом Сироткин затруднился сказать, можно ли считать пост Собянина агитацией. «Агитация — это прямой призыв голосовать за кого-то, а если такого призыва нет — то это просто признание в любви президенту», — подчеркнул член ЦИК.

Закон о выборах президента запрещает чиновникам и госслужащим заниматься агитацией.

Что делать 18 марта, если вы против очередного срока Владимира Путина, читайте в материале The Village.

Источники: Сергей Собянин, «РБК»