Синоптики предупредили о целом комплексе природных аномалий, которые обрушатся на Москву на этой неделе.

По прогнозам центра «Фобос», к выходным наметившаяся оттепель сменится «мощным ультраполярным вторжением арктического холода». Гидрометцентр уточняет, что со вторника по четверг температура воздуха в столице будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, но уже в субботу и воскресенье, 17–18 марта, столбики термометров опустятся до минус 10, а ночью — до минус 15.

Во вторник и среду, 13–14 марта, в Москве ожидается слабый ледяной дождь и гололед, а в четверг, 15 марта, начнется метель. По предварительным прогнозам, в этот день выпадет примерно четверть месячной нормы осадков, а сугробы вырастут на 5–7 сантиметров.

Ранее The Village рассказывал, как правильно падать, чтобы ничего не повредить во время гололеда, и какие лопаты подойдут, чтобы расчищать сугробы в снегопад.

Источник: «Фобос», Гидрометцентр