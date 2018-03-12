С конца 2017 года сотрудники некоторых вузов и больниц начали получать необычно высокие прибавки к зарплате.

Муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев сообщил, что в конце февраля весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад.

Также о повышении зарплат рассказали в МАИ, Институте научной информации по общественным наукам, НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, московской больнице имени Боткина и Валдайской областной психоневрологической больнице.

В департаменте экономической политики утверждают, что все выплаты проводились планово с 2013 года в связи с «майскими указами» президента Владимира Путина и не носят разового характера. Эксперты полагают, что прибавки приурочены к выборам.

После начала своего третьего срока, в мае 2012 года, Путин подписал серию из 11 указов. Он обещал повышение зарплат врачей, преподавателей вузов и научных работников на 200 % к 2018 году.

Источник: «РБК»