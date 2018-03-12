На Большой Черкизовской улице в Москве появились первые 20 умных фонарей. Они работают в тестовом режиме, чтобы проверить контроллеры для удаленного управления освещением.

Сейчас фонари ежедневно включаются и выключаются в разное время в зависимости от восхода и захода солнца. Система дистанционного управления светильниками позволит быстро настраивать нужный режим освещения, а также оперативно регистрировать любые неисправности и устранять их. Для этого фонари оснащаются специальной платой, передающей сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров, а со станции сигнал отправляется в Центр управления сетями.

До конца года власти планируют сделать дистанционно управляемыми почти 50 тысяч фонарей. Среди них — светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на Каширском, Волгоградском и Ленинградском шоссе. В дальнейшем технические характеристики всех городских фонарей соберут в единой базе.

Источник: официальный сайт мэра Москвы