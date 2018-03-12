С 2012 года россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин и реже — от болезней, на лечении которых поручил сосредоточиться в «майских указах» президент Владимир Путин.

Так, например, с 2011 по 2016 год снизился коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Сильнее всего — в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской и Нижегородской областях и в Марий Эл. При этом смертность от болезней эндокринной, нервной и мочеполовой систем и психических расстройств, наоборот, увеличилась в среднем в 1,7 раза.

Директор Института экономики здравоохранения ­НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что такая статистика объясняется тем, что «заболевания стали перекидывать» и записывать в отчет о смерти «не причину, а повод». Например, если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, то можно записать в причины смерти любое из двух заболеваний. Для выполнения «майских указов» выбор делается в пользу того, которого нет в списке.

После начала своего третьего срока, в мае 2012 года, Путин подписал серию из 11 указов. В указе о здравоохранении заданы цели по снижению смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, ДТП и младенческой смертности к 2018 году.

Источник: «Ведомости»