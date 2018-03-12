Американский Стэнфордский университет временно остановил отправку студентов на стажировку в Россию.

Причиной стало то, что Государственный департамент повысил уровень опасности в России. Он достиг третьего уровня, имеющего «значительный риск для здоровья и безопасности».

«Террористы могут без предупреждения атаковать туристические места, транспортные хабы, торговые центры и местные госучреждения. Местные банды похищают граждан США и других иностранцев за выкуп. Есть достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных убийствах геев в Чечне», — отмечается в сообщении Госдепа.

По словам руководителя зарубежных программ Рамона Сальдивара, отмена стажировок в России стала единственным изменением в летней учебной программе.

Источник: «Коммерсантъ»