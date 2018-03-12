Спустя пять месяцев работ московские власти запустили обновленный сайт Мосэкомониторинга.

После модернизации на нем появился специальный раздел, посвященный загрязнению воздуха в Москве. Там пользователи могут посмотреть данные о содержании загрязняющих веществ в атмосфере в режиме реального времени. Они представлены на интерактивной карте.

Кроме того, разрабатывается новый раздел, посвященный метеорологическим характеристикам и условиям рассеивания выбросов на территориях города. Там будет появляться информация обо всех контролируемых метеопоказателях — температуре, давлении, скорости и направлении ветра.

При дальнейшей модернизации и добавлении новых функций сайт отключать не будут.

В сентябре 2017 года сайт Мосэкомониторинга, на котором публиковалась оперативная информация о загрязнении воздуха, закрыли, чтобы провести его модернизацию. Впоследствии власти трижды срывали сроки перезапуска ресурса. При этом москвичей фактически лишили информации об экологической обстановке в городе.

Источник: департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы