Предвыборную кампанию Владимира Путина финансировали структуры, связанные с бизнесменом Геннадием Тимченко и членами семьи министра обороны Сергея Шойгу и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По данным «Медузы», деньги проводили через непрозрачную сеть бывших фондов «Единой России», которые не предоставляют требующуюся по закону отчетность. Их учредил Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, который оказался связан со структурами, принадлежащими Геннадию Тимченко, брату и матери Андрея Воробьева, жене Сергея Шойгу и бывшему директору футбольного клуба «Динамо» Гураму Аджоеву.

Некоторые региональные фонды получали деньги от госкомпаний. К примеру, Ханты-мансийский фонд в 2015 году спонсировался Югорской территориальной энергетической компанией и выделил на кампанию Путина 12 миллионов рублей.

По официальным данным, Владимир Путин получил на предвыборную кампанию максимальную по закону сумму в 400 миллионов рублей от «Единой России» и 22 связанных с ней некоммерческих фондов, которые до 2015 года поддерживали правящую партию, а затем изменили свою специализацию.

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Источник: «Медуза»