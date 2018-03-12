Трех победителей конкурса «Лидеры России», объявленного по поручению Владимира Путина, назначили заместителями министров. Олег Салагай теперь будет замещать министра здравоохранения, Павел Сорокин — министра энергетики, а Илья Торосов — министра экономики.

Еще 14 участников конкурса получили новые назначения и повышения по службе. Например, Алексея Горпинченко назначили замглавы администрации Нового Уренгоя, Сергея Тугушева — замглавы Общественной палаты Московской области, а Наталью Борщук — заместителем представителя губернатора Калининградской области при правительстве.

Конкурс «Лидеры России» стартовал осенью 2017 года. После дистанционных отборов и очных полуфиналов 300 участников встретились в Сочи. Финал состоялся в феврале. По итогам деловых игр и общения с экспертами организаторы определили сотню лучших конкурсантов, которые вошли в кадровый резерв правительства. Участников напутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Источник: «Коммерсантъ»