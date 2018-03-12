У здания Госдумы в Москве прошел пикет в поддержку депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам.

В акции участвовали 11 человек. По словам активистов, они симпатизируют партии ЛДПР, в которой состоит Слуцкий. Они уверены, что обвинения против него выдвигают прозападные журналисты в рамках заказной кампании.

Полиция не принимала никаких мер против пикетирующих, хотя некоторое время они стояли с плакатами рядом друг с другом. По закону это считается массовой акцией, которую надо согласовывать заранее.

Ну, привет, днище.

Пикет в поддержку депутата Слуцкого. pic.twitter.com/E8lCCRnCCC — Тот самый Мартин (@martin_camera) March 12, 2018

Несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондентка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Также их поддержала официальный представитель МИД Мария Захарова.

На портале Change.org уже появилась петиция главы Фонда открытой новой демократии Кристины Потупчик, которая просит Генпрокуратуру привлечь депутата к уголовной ответственности по статье «Понуждение к действиям сексуального характера.

Сам Слуцкий обвинения сперва отверг и предположил, что скандал лишь добавил ему авторитета. Затем он попытался принести публичные извинения тем, кому «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Источник: Twitter