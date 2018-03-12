Бывший журналист «РБК» Александр Соколов, находящийся в колонии по делу о создании экстремистской организации, обратился в Тверской суд Москвы с прошением об условно-досрочном освобождении.

Дата рассмотрения ходатайства Соколова пока не назначена. Помимо него, по делу проходят бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Виновным никто из них себя не признал.

В августе 2017 года журналиста «РБК» Александра Соколова признали виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорили к трем c половиной годам колонии. Гособвинение просило для Соколова и Мухина по четыре с половиной года, а для Барабаша и Парфенова — по четыре.

По версии следствия, подсудимые создали инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность экстремистской организации «Армия воли народа».

Источник: «Интерфакс»