Власти Москвы одобрили проведение «Левым фронтом» митинга в понедельник, 19 марта, в 18:00 на Суворовской площади. Целью мероприятия станет обсуждение итогов выборов президента России.

«На митинге мы подведем итоги выборов, дадим оценку честности и законности их проведения и подсчета голосов избирателей. Мы приглашаем на митинг не только сторонников Павла Грудинина, но и всех граждан, которые заинтересованы в проведении честных выборов», — рассказал лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он также уточнил, что если команда Павла Грудинина согласует проведение акции на другой площадке, ближе к центру города, то «Левый фронт» с ними объединится.

Количество участников митинга ограничено одной тысячей человек.

Источник: Сергей Удальцов