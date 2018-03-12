Министерство транспорта предложило ввести новый дорожный знак, запрещающий проезд автобусов, к чемпионату мира по футболу.

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минтрансом, новый дорожный знак позволит предотвратить «создание существенных помех дорожному движению на въездах в города — организаторы чемпионата мира по футболу».

Круглый знак по форме и размерам напомнит табличку, запрещающую движение грузовых автомобилей, только вместо грузовика внутри поместят изображение автобуса.

Знак будет действовать для всех автобусов, кроме осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Не попадают под запрет и автобусы, получившие специальное разрешение оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата.

Ввести новый знак в Правила дорожного движения Минтранс предлагает с 1 июня.

С конца 2017 года часть дорожных знаков разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях. Тогда же ввели новые обозначения для транспорта.

Источник: Правительство России