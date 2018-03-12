В Москве задержали мужчину, который поджег стену возле входа в приемную Федеральной службы безопасности на Кузнецком Мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 66-летний приезжий из Астрахани. Мужчина рассказал, что организовал поджог в знак протеста. У него также изъяли плакат «оппозиционного содержания».

На мужчину составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». За это грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Подобную акцию в 2015 году провел художник Петр Павленский. Тогда он поджег входную дверь в главное здание Федеральной службы безопасности. За это в отношении акциониста возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Источник: «РБК»