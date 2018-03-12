В Московском художественном театре имени Чехова на три дня отменили все спектакли в связи со смертью художественного руководителя Олега Табакова.

«В связи с кончиной Олега Павловича на три дня, до среды, отменены все спектакли в театре», — рассказали в пресс-службе театра. Не состоятся, в частности, показы спектаклей «Телефон доверия», «Светлый путь», «Осада», «Карамазовы», «Мальва», «Моя дорогая Матильда» и «Мужья и жены».

Проститься с актером можно будет в театре. Дату назовут позднее.

Актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. С 1950-х годов он работал в «Современнике», а в конце 1970-х основал театр «Табакерка», после чего перешел во МХАТ. С 2000 года Табаков возглавил МХТ имени Чехова.

Источник: «РБК»