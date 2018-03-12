Арбитражный суд Москвы отказался отнести криптовалюту к объекту гражданских прав во время рассмотрения ходатайства о разрешении разногласий из-за банкротства.

Финансовый управляющий Алексей Леонов просил суд включить в конкурсную массу (содержимое должника) содержимое криптокошелька банкрота Ильи Царькова на Blockchain.info. Однако суд в этой просьбе отказал.

Перечисляя способы получения (первичное размещение монет, майнинг, форжинг), суд отмечает, что «криптовалюта возникает буквально «из интернета». В этом, по мнению суда, заключается ее принципиальное отличие от обычных денег. Кому именно принадлежит валюта невозможно установить из-за отсутствия в этой системе контролирующего центра и анонимности пользователей, следует из пояснительного документа.

Леонов намерен оспаривать решение суда. По его мнению, статья «Объекты гражданских прав» Гражданского кодекса допускает максимально широкое толкование понятия «иное имущество», «так что даже самое экзотическое имущество должника, обладающее экономической ценностью для кредиторов, не может быть произвольно исключено из конкурсной массы».

«Судом достоверно установлено, что Царьков обладает доступом к криптокошельку, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра веб-страниц в интернете. Принадлежность криптовалюты Царькову никем не оспаривается», — отмечает Леонов.

В России закон, регулирующий криптовалюты, должны принять до 1 июля 2018 года. В тексте законопроекта «О цифровых финансовых активах», разработанном Минфином и ЦБ, криптовалюта и токены определяются как виды цифровых финансовых активов, а цифровой финансовый актив в свою очередь признается имуществом.

Источник: «РБК»