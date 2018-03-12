В преддверии чемпиона мира по футболу в 2018 году в аэропорту Шереметьево появятся павильоны для курения. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Закрытые павильоны установят на уже существующих местах для курения на улице. Так руководство Шереметьева планирует создать комфортные условия для курящих людей в непогоду и защитить некурящих от дыма. На закупку мест для курения аэропорт готов потратить до 3,96 миллиона рублей.

Семь уличных павильонов из стекла и алюминия оборудуют вытяжной системой, которая должна обеспечивать ежечасное обновление воздуха. Внутри каждого объекта вместимостью 12-14 человек установят по два стола, а также разместят информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.

Курительные павильоны появятся не менее чем за 15 метров от входов как в южном, так и в северном терминальном комплексах. К первому относятся терминалы «D», «E» и «F», а ко второму — перестраиваемые терминалы «В», «С1» и «С2», открытие которых запланировано на 2018-2019 годы.

Замгендиректора по обслуживанию пассажиров Шереметьева Дмитрий Кайгородов уже говорил о необходимости вернуть пассажирам зоны для курения. По его словам, на курение в туалетах жалуются некурящие пассажиры.

Курение на территории аэропортов в России запретили в 2013 году, когда в силу вступил закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Источник: Пресс-служба Шереметьева