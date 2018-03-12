Посольство России в Лондоне сообщило об угрозах отечественным журналистам из-за «антиросийской кампании», начатой в британской прессе в связи с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О письмах с угрозами ранее рассказала корреспондент канала НТВ в Лондоне Елизавета Герсон.

«Еще раз хотели бы повторить, что нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов», — рассказал пресс-секретарь посольства. Он также подчеркнул, что это чревато «более серьезными долгосрочными последствиями»​ для отношений двух стран.

Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в парке города Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту и предупредила о возможных ответных мерах. Кремль свою причастность отрицает.

Источник: «РБК»