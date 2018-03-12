Бывшая журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова на своей странице в фейсбуке рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина.

По словам журналистки, инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, во время интервью для местного издания. Тогда Говорухин обещал Комаровой роль в обмен на сексуальные отношения. Также депутат просил журналистку «снять колготки и ходить подле него».

Когда Комарова отказалась, Говорухин передумал давать интервью. Женщина пригрозила скандалом, в результате, в обмен на молчание, режиссер дал интервью.

В разговоре с «Медузой» Станислав Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. Однако на сайте чебоксарского издания «ProГород» имеется интервью Говорухина от 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что «в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать».

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отвергн и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

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Источник: Facebook