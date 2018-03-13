Вечером в понедельник, 12 марта, на Триумфальной площади в центре Москвы задержали активистов движения «14 %», устроивших конституционные чтения против переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок.

Участники акции цитировали высказывания о выборах и демократии писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, 16-го президента США Авраама Линкольна и президента СССР Михаила Горбачева. Затем к ним подошли провокаторы из движения SERB, в том числе депутат Замоскворечья Игорь Брумель. По словам одного из активистов, Брумель лично указывал сотрудникам полиции, кого из активистов следует задержать.

Всего полиция задержала семерых активистов: Валерия Надеждина, Григория Симакова, Сергея Ожича, Кирилла Белоусова, Антона Дроздова, Евгения Макарова и Елену Захарову. Их доставили в ОВД по Тверскому району.

Впоследствии всех, кроме Надеждина, отпустили с протоколом по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Надеждина же оставили в отделении на ночь. По мнению правоохранителей, он также совершил мелкое хулиганство, так как использовал нецензурную лексику в адрес президента Владимира Путина. Сам активист это отрицает.

Ранее The Village рассказывал, как заявить о своем несогласии с переизбранием Путина на новый срок, не нарушая при этом действующее законодательство.

Источник: «ОВД-Инфо»