С сегодняшнего дня вступает в силу временный запрет на публикацию прогнозов, результатов опросов общественного мнения и других исследований, связанных с президентскими выборами.

Согласно статье 47 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», мораторий продлится с 13 по 19 марта и распространяется как на СМИ, так и на интернет-ресурсы.

За нарушение порядка участия в информационном обеспечении выборов предусмотрена административная ответственность по статье 5.5 КоАП. Граждан могут оштрафовать на сумму от 500 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц — от тысячи до 5 тысяч рублей, а компании и организации — от 30 до 100 тысяч.

Источник: «Интерфакс»