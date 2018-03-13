#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента
Представители некоммерческих организаций проведут более 60 акций под слоганом #Явыбираюсам в каждом округе Москвы. Жителей хотят призвать проголосовать на выборах президента России 18 марта.
В акции примут участие более 3 тысяч представителей НКО, которые организуют фестивали, мастер-классы, семинары и социологические опросы. Например, 13 марта на территории парка имени Воровского пройдет музыкальный флешмоб. В качестве помещения для сбора общественников предложили также использовать кабинет в здании Мосгоризбиркома или в Доме Союзов.
«Ваша инициатива — в последние дни перед выборами еще раз людям объяснить важность предстоящих выборов, а иногда даже убедить сходить на выборы, когда решается судьба всей страны на ближайшие шесть лет, — важна. Я думаю, вы тоже ощущаете, что личного общения людям не хватает», — рассказал об идее председатель Московского избиркома Валентин Горбунов.
Источник: Сайт мэрии Москвы
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