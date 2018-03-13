Представители некоммерческих организаций проведут более 60 акций под слоганом #Явыбираюсам в каждом округе Москвы. Жителей хотят призвать проголосовать на выборах президента России 18 марта.

В акции примут участие более 3 тысяч представителей НКО, которые организуют фестивали, мастер-классы, семинары и социологические опросы. Например, 13 марта на территории парка имени Воровского пройдет музыкальный флешмоб. В качестве помещения для сбора общественников предложили также использовать кабинет в здании Мосгоризбиркома или в Доме Союзов.

«Ваша инициатива — в последние дни перед выборами еще раз людям объяснить важность предстоящих выборов, а иногда даже убедить сходить на выборы, когда решается судьба всей страны на ближайшие шесть лет, — важна. Я думаю, вы тоже ощущаете, что личного общения людям не хватает», — рассказал об идее председатель Московского избиркома Валентин Горбунов.

Публикация от Организация "Патриотки РФ" (@patriotki_rf) Мар 13, 2018 в 12:26 PDT

Публикация от Alina Kontareva (@alinmihalna) Мар 12, 2018 в 4:26 PDT

Публикация от Елена Федотова (@elenafedotova2111) Мар 11, 2018 в 2:15 PDT

Публикация от ecocontrol (@ecocontrol_official) Мар 12, 2018 в 2:45 PDT

Источник: Сайт мэрии Москвы