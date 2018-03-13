Сооснователь агрегатора такси «Везет» Евгений Львов запустил приложение Golamago для удаленного шопинга в гипермаркетах.

Сервис позволяет заказывать продукты из гипермаркетов Metro и «Лента». Заказ оформляется от любой суммы и доставляется в течение 90 минут. Стоимость доставки составляет 290 рублей. После внедрения системы динамического ценообразования стоимость доставки снизится до 99 рублей.

В дальнейших планах сервиса — увеличение количества продуктовых сетей-партнеров, а также включение в их число аптек. Пока приложение доступно только для жителей Москвы, однако подписанные федеральные контракты с Metro и «Лента» позволят расширить зону услуг и на другие города России.

Львов вместе с сооснователем сервиса Андреем Толмачевым инвестировали в проект более 100 миллионов рублей.

Источник: представители Golamago