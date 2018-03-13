С Курского вокзала Москвы в Иваново начали курсировать поезда «Ласточка».

Поезда на маршруте будут курсировать ежедневно. Отправиться из Москвы можно в 07:07 и в 20:07, а из Иванова — в 06:24 и в 19:04. Время в пути теперь займет 3 часа 41 минуту вместо привычных 7 часов 15 минут.

На маршруте также ввели поезд повышенной комфортности «премиум». Его пассажирам доступны пять туалетных комнат вместо двух, видеомониторы, электрические розетки и кулеры.

С 13 марта по 12 мая билеты на новый маршрут будут продавать по фиксированной стоимости: 459 рублей в базовом классе, 503 рубля в экономическом и 1 501 рубль в бизнес-классе.

С 13 мая стоимость проезда будет зависеть от динамического ценообразования. На маршруте также введут систему скидок. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года скидка составит 60 %, а для пассажиров в возрасте от 60 лет билеты обойдутся в два раза дешевле.

Источник: ТАСС