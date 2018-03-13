Компания «Аэрофлот» ответила на обвинения журналистки Екатерины Рудневой в манипуляции посадочными местами и хамстве. В ходе служебной проверки выяснилось, что претензии безосновательны, заявили в компании.

По данным «Аэрофлота», Руднева прошла регистрацию самостоятельно. При этом в системе регистрации не было информации, что пассажир следует не один. В конце регистрации на рейс перевозчик решил внести изменения в рассадку, чтобы вместе посадить пассажира с ребенком. Рудневой предоставили место повышенной комфортности Space Plus взамен выбранного места в конце салона.

«Во исполнение стандартной процедуры при замене места для Екатерины был распечатан новый посадочный талон, старый посадочный талон в подобных случаях подлежит изъятию. Произвести повторную замену мест не представлялось возможным в связи с полной загрузкой рейса», — добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что жалоба Рудневой на хамство сотрудника «не нашла фактического подтверждения», а «изложенные в публикации пассажира события умышленно искажены».

В свою очередь, авиаперевозчик обвинил Рудневу в том, что женщина мешала осуществлению посадки, пыталась сфотографировать пропуск сотрудника на режимный объект и провоцировала на конфликт, в том числе нарушая личное пространство.

7 марта Руднева сообщила, что ее пытались рассадить со спутником на рейсе из Шереметьева в Париж. По словам журналистки, вместо семьи с ребенком на их места в действительности посадили двух сотрудников компании, летевших по бесплатным билетам и даже не просивших сидеть вместе.

Источник: пресс-служба «Аэрофлота»